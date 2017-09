Focus Or & Mines - Or, Mines & Ressources Naturelles… Accélération du momentum  

En résumé – Après avoir testé la zone des $1200/oz début juillet ($1204,7/oz, le 10/07), les cours de l’or sont repartis à l’assaut de la barre psychologique des $1300/oz. Si le cours fatidique a bien été touché une 1ère fois le 18 août ($1301/oz), ce n’est qu’en fin de période qu’il a finalement été franchi en clôture !

La faiblesse du dollar, au plus bas depuis janvier 2015 contre les principales devises (Dollar Index), associée aux sympathiques échanges verbaux entre Messieurs Trump et Kim, a clairement soutenu la tendance. Par ailleurs, les propos (ou silences) entendus à Jackson Hole, éloignant encore la perspective d’un nouveau resserrement monétaire de la FED avant la fin de l’année, et occasionnant par là même une détente des taux réels US, sans parler du dernier lancement de missile coréen, cette fois survolant le Japon, ont eu raison des tergiversations du marché autour du métal jaune et lui ont permis de se maintenir au-dessus de $1300/oz…

